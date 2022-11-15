В России за сутки выявлен 4 431 новый случай заражения коронавирусом

15 ноя. 11:16

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 431, летальных исходов из-за ковида - на 64, - сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 522, в Санкт-Петербурге - 439, в Подмосковье - 84. В Краснодарском крае - 49, в Ставропольском крае - 26, в Крыму - 21, в Дагестане - 6, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 0.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 578 случаев заражения и 61 смерть, всего с начала пандемии - 21 508 961 и 391 149 соответственно.