В Узбекистане стартуют поставки населению газа со скважины "Каракара-2"

15 ноя. 11:11

Компания Epsilon сообщает, что на второй скважине Каракара в Кашкадарьинской области получен промышленный приток газа, сегодня начнется его подача населению.

Дебит скважины "Каракара-2" после промывки колтюбингом и кислотной обработки составил 100 тыс куб м газа в сутки, уточнили в компании. Во вторник скважина будет подключена к ГТС для транспортировки газа населению Узбекистана. Все работы проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Напомним, 29 октября после завершения капремонта и проведения ГРП на первой скважине месторождения был также получен промышленный приток газа.

Газоконденсатное месторождение Каракара с дебитом 500 тыс кубометров газа в сутки было открыто в Кашкадарье 29 августа 2019 года.