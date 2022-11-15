Житель Армении обменял государственную тайну на интимные фотографии

15 ноя. 11:04

Служба нацбезопасности Армении задержала мужчину, которого обвиняют в передаче данных зарубежным спецслужбам за интимные фотографии собеседника, пишет Sputnik Армения.

Гражданин участвовал в военных сборах Минобороны страны в 2021 году. Как отметили в ведомстве, он передавал через соцсети информацию о своем местоположении, вооружении, численности личного состава, участниках сборов и других секретных данных.

Обвиняемый признался в содеянном. По его словам, он лично вышел на связь с разведкой, а сведения обменял на интимные фотографии.