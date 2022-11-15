На Ставрополье ищут причины массовой гибели зверей и птиц

15 ноя. 11:03

Тушки мертвых зайцев и птиц жители края уже больше недели находят в степи и вблизи водоемов, Минприроды Ставрополья проводит расследование по фактам массовой гибели зверей и птиц, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Для выявления причин гибели в краевую лабораторию переданы 40 особей животных из восьми округов края. Министерство информирует районные прокуратуры, отделы полиции, управления Россельхознадзора, Роспотребнадзора и ветеринарии", – сообщили в пресс-службе министерства, передает "АиФ-Ставрополье".

Масштабы бедствия уже принимают угрожающий характер: только в одном из охотничьих угодий Петровского района обнаружено больше сотни погибших журавлей. Предполагается, что они могли умереть из-за отравленного зерна.