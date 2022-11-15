ВЦИОМ: большинство россиян сообщили, что счастливы

15 ноя. 10:50

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывают, что большинство россиян - счастливые люди

В рамках опроса 35% россиян заявили, что они определенно счастливы, еще 46% - скорее счастливы. Затруднились с ответом 4% опрошенных, а 15% респондентов считают, что несчастливы (5% - определенно нет, 10% - скорее нет).

Большинство знакомых россиян счастливы, так заявили 40%, счастливых и несчастливых знакомых примерно поровну у 43%, в основном несчастливые знакомые у 11% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25 октября, участие в нем приняли 1600 и 2000 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.