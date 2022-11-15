Волгоградские ветераны получат пособия к 80-летию Сталинградской битвы

15 ноя. 10:42

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о единовременной денежной выплате ветеранам в связи с празднованием 80-летия победы в Сталинградской битве, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Решением губернатора области участники Сталинградской битвы и награжденные медалью "За оборону Сталинграда" получат по 100 тыс рублей - денежная выплата учреждена в связи с празднованием 80-летия победы в переломной битве Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Денежную выплату в первом квартале 2023 года получат постоянно проживающие на территории Волгоградской области участники Сталинградской битвы, а также люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1942 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев и награжденные медалью "За оборону Сталинграда".

Также по 10 тыс рублей перечислят вдовам защитников города-героя и гражданам, имеющим статус "Житель осажденного Сталинграда".

Постановление губернатора уже опубликовано на официальном портале области.

Напомним, Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В сражении участвовали свыше 2,1 млн человек.