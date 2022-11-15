Вывод россиянами денег на зарубежные счета в сентябре установил рекорд

15 ноя. 10:33

В сентябре граждане России перевели на депозиты в иностранных банках рекордные $6,7 млрд, пишет РИА Новости, основываясь на данных ЦБ РФ.

В феврале россияне перевели в иностранные банки около $4,3 млрд, весной Центробанк ввел лимиты, поэтому на три месяца вывод средств снизился в среднем до $1,6 млрд. Смягчение ограничений в мае увеличило вывод сбережений россиян - в июне $5,2 млрд, в июле - $5,6 млрд, в августе - $5,4 млрд.

В сентябре на зарубежные счета россияне перевели рекордные $6,7 млрд.

С начала 2022 года сумма вкладов россиян за рубежом увеличилась вдвое и впервые превысила $63 млрд - на январь граждане хранили в банках-нерезидентах около $30,6 млрд.