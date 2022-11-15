Эрдоган встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

15 ноя. 10:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на поляъ саммита G20 на индонезийском острове Бали провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Как сообщает турецкое издание "Анадолу", переговоры состоялись в гостинице The Apurva Kempinski Bali в закрытом для прессы режиме.

Во встрече также участвовали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Управления по связям администрации главы государства Фахреттин Алтун, а также пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.