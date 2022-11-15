Пашинян и Блинкен обсудили послевоенное урегулирование между Ереваном и Баку

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и глава Госдепартамента США Энтони Блинкеном провели телефонный разговор, об этом сообщает пресс-служба главы кабмина РА.
Политики поговорили о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, коснулись прошедшей 7 ноября встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
Госсекретарь заявил о готовности Вашингтона и впредь оказывать поддержку нормализации отношений Еревана и Баку.
Что касается Пашиняна, то он высоко оценил усилия руководства Америки и личное участие Блинкена.
Участники договорились продолжить обсуждение вопросов региональной безопасности и гуманитарных сложностей.