Пашинян и Блинкен обсудили послевоенное урегулирование между Ереваном и Баку

15 ноя. 10:32

Армянский премьер-министр Никол Пашинян и глава Госдепартамента США Энтони Блинкеном провели телефонный разговор, об этом сообщает пресс-служба главы кабмина РА.

Политики поговорили о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, коснулись прошедшей 7 ноября встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Госсекретарь заявил о готовности Вашингтона и впредь оказывать поддержку нормализации отношений Еревана и Баку.

Что касается Пашиняна, то он высоко оценил усилия руководства Америки и личное участие Блинкена.

Участники договорились продолжить обсуждение вопросов региональной безопасности и гуманитарных сложностей.