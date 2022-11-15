Ильхам Алиев поздравил президента Палестины

15 ноя. 10:21

Президент Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу.

"По случаю национального праздника государства Палестина от себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние и добрые пожелания", - говорится в письме.

Он также выразил надежду, отношения Азербайджана и Палестины будут и дальше успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

"В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – благополучия и процветания", - заключил Ильхам Алиев.