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Ильхам Алиев поздравил президента Палестины

Ильхам Алиев поздравил президента Палестины

Президент Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту Палестины Махмуду Аббасу.

"По случаю национального праздника государства Палестина от себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать вам и в вашем лице всему вашему народу самые искренние и добрые пожелания", - говорится в письме.

Он также выразил надежду, отношения Азербайджана и Палестины будут и дальше успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

"В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – благополучия и процветания", - заключил Ильхам Алиев.

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