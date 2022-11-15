Армянская оппозиция вернулась в парламент

15 ноя. 10:16

Представители оппозиционных блоков "Честь имею" и "Айастан" после бойкота сегодня вернулись в парламент.

"Мы здесь и вы вынуждены смириться с этим фактом. Это Национальное собрание Армении, в том числе тех граждан, которые нас сюда командировали. Это не ваша собственность", - сказал депутат от блока "Айастан" Агван Варданян, цитирует его Sputnik Армения.

Депутат напомнил, что оппозиция долгое время бойкотировала заседания законодательного органа, так как продолжала уличную борьбу против разрушительной политики властей. Сейчас в этой борьбе наступил перерыв, и оппозиция пришла в парламент со своей повесткой.

В нынешних условиях действующие власти страны представляют угрозу для государственности, у нее нет будущего, нет будущего и у армянского народа, и оппозиция приняла решение вернуться, чтобы не дать разрушительному процессу стать необратимым, - добавил Варданян.