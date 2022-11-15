Массовое ДТП произошло в центре Ташкента

15 ноя. 10:10

В центре Ташкента накануне вечером столкнулись четыре автомобиля, виновник аварии пока не установлен, пишет Podrobno.uz.

ДТП произошло в понедельник в 21:10 по улице Амира Темура около Ташкентского университета информационных технологий. Столкнулись Lada Vesta, за рулем которой был 22-летний водитель, Equinox под управлением 29-летнего водителя, Mercedes-Benz, где за рулем был 24-летний мужчина, Nexia, личность водителя устанавливается.

В результате аварии автомобиль Equinox опрокинулся, его водитель пострадал, медики оказали мужчине первую помощь.

По данному ДТП проводятся следственные действия.