В Госдуме заявили, что служба в ВС РФ поможет иностранцам сделать военную карьеру

15 ноя. 9:55

Депутат Госдумы Андрей Красов прокомментировал подписанный Владимиром Путиным указ, дающий жителям других стран проходить военную службу в армии России.

По его словам, военная служба будет пользоваться популярностью в первую очередь у граждан постсоветского пространства, благодаря чему увеличится численность Вооруженных сил.

"Принятое президентом России решение о разрешении служить в рядах Вооруженных сил РФ иностранцам по контракту и по призыву актуально на фоне складывающейся обстановки. Это даст существенное приращение численности ВС РФ", - сказал он в интервью изданию "Взгляд".

Политик считает, что новый указ должен заинтересовать представителей среднеазиатских государств. "Если мы видим их желание приезжать к нам на работу, то, я считаю, сравнимое с ними число захочет приехать в Россию, чтобы послужить - с прицелом на потенциальное получение гражданства и продвижение карьеры, возможно, именно по военной стезе", - указал депутат.

Кроме того, Красов подчеркнул, что немалое количество желающих служить в рядах российской армии есть и в странах Прибалтики, однако, по его мнению, "русофобская политика этих государств" помешает это сделать.