Ереван решил записать в жители азербайджанского Карабаха всех эмигрантов

15 ноя. 9:55

На заседании "Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении" в Ханкенди, прошедшем накануне, была озвучена инициатива "внести изменения и дополнения в Избирательный кодекс".

Поправки предполагают, что право голоса на выборах в сепаратистском проекте Еревана в Карабахе будет предоставляться "не только по месту регистрации, но и по месту проживания". В этом случае армяне, когда-либо проживавшие в Карабахе, но покинувшие его, смогут принять участие в голосовании.

Следствием такого решения может стать фейковое раздувание армянского населения Карабаха, так как к реально проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана Ереван прибавит любое число людей, заявив, что они когда-то там проживали.