Россия и Иран усиливают торговлю

15 ноя. 10:00

В Тегеран накануне прибыла представительная российская делегация - более 100 бизнесменов, в числе которых представители 80 компаний, во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Такое сообщение опубликовано на сайте ТПП.

"Участники бизнес-миссии представляют 23 региона, 11 региональных ТПП, 10 отраслей бизнеса (сельское хозяйство и пищевая промышленность, логистика, нефтегазовый сектор, производство, строительство)", - сказано в нем.

На сегодня запланирована встреча Сергея Катырина и членов делегации с президентом Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства ИРИ Голамом Хосейном Шафеи.

Затем пройдет Российско-иранский бизнес-форум, в котором будут участвовать деловые круги двух стран.

Запланированы также встречи президента ТПП РФ и членов делегации с министром промышленности, шахт и торговли и с министром сельскохозяйственного джихада Исламской Республики.

Российская делегация также побывает в провинциях Исфахан и Гилян. Там ее участники проведут встречи с иранскими бизнесменами и познакомятся с коммерческим потенциалом этих останов, прежде всего - в связи с международным транспортным коридором "Север-Юг".

Как сообщает иранский новостной сайт Donya E-eqtesad, в Тегеран прилетели 120 россиян, от Ирана в форуме примут участие 600 бизнесменов. Визит иранской делегации в Россию запланирован на 6 декабря.

Напомним, 12 ноября президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической сферах, а также условились об активизации контактов между российскими и иранскими ведомствами. Как заявлял в начале ноября на заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран вице-премьер РФ Александр Новак, товарооборот между Россией и Ираном за первые 8 месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 36,4%, до $3,3 млрд.