МТС открыл сервис бронирования отелей в России и Турции

15 ноя. 9:48

Компания ООО "МТС Трэвел" ("дочка" ПАО "МТС") запустила онлайн-сервис бронирования отелей в России и Турции.

В настоящее время через travel.mts.ru доступно около 14 тыс отелей и гостиниц в России, а также онлайн-бронирование жилья в Турции.

До конца 2022 года на сайте также появится возможность бронирования отелей в странах СНГ, в будущем - в странах дальнего зарубежья.

База основана на данных сервиса Bronevik.com, который "МТС Трэвел" приобрела в июле 2022 года. Этот сервис позволял бронировать отели в том числе в Грузии, Беларуси, Узбекистане.