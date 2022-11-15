Число жителей Земли достигло 8 миллиардов

15 ноя. 9:40

Население Земли достигло 8 млрд человек, такое сообщение распространила пресс-служба ООН.

"Это историческая веха в развитии человечества", - утверждает всемирная организация.

Уточняется, что для увеличения числа землян на 1 млрд ушло 12 лет, а вот отметка в 9 млрд будет достигнута к 2037 году.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) в своем заявлении уточнил, что "в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются". При этом, подчеркнули в фонде, две трети населения планеты живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения наблюдается в основном в самых бедных странах, в частности в африканских южнее Сахары.