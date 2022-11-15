К утру среды в Москве сформируется снежный покров

15 ноя. 9:38

Во вторник вечером в Москве начнется формирование снежного покрова, который к утру среды может достигнуть 5 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, связанного с приближающимся с северо-запада циклоном. В такой ситуации регион ждет облачная погода, во второй половине дня пойдет снег, местами гололедица", - написал он в своем Telegram-канале.

Днем температура воздуха будет нулевой, в Подмосковье - минус 4 - плюс 1. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, продолжил синоптик.

"Вечером начнет формироваться снежный покров, высота которого к утру среды составит 2-5 см", - предупредил Михаил Леус.

Снегопад в Москве прекратится в среду, добавил он.