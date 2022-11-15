Минфин Казахстана: власти не освоили $603 миллиона

15 ноя. 9:28

По итогам десяти месяцев текущего 2022 года министерства и акиматы Казахстана не освоили 278 млрд тенге ($603 млн) бюджетных средств, - сообщили в Минфине страны.

"Не освоено 278 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения", - сообщил на заседании правительства вице-премьер-министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, передает Sputnik Казахстан.

Расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн тенге. Не исполнено 520 млрд тенге, а наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Основные причины этого - корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

В государственный бюджет доходов без учета трансфертов поступило 12 трлн 427 млрд тенге, план исполнен на 104,1%, или на 179 млрд тенге, и основной источник доходов - увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг.1