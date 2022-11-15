Владикавказ по росту цен на новостройки в 2022 году стал лидером России

15 ноя. 9:25

Новостройки в крупных городах России за десять месяцев 2022 года подорожали на 26%, при этом за октябрь цены взлетели на 3%, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу портала "Мир квартир".

Средняя по России цена за кв м почти достигла 110 тыс рублей. Портал изучил рынок в 70 российских городах, с начала года цены на новое жилье опустились только в двух: Мурманске - минус 9% и Грозном - минус 3%. В остальных городах России новостройки стали дороже. Сильнее всего с начала года цены поднялись во Владикавказе - плюс 34%, Барнауле - плюс 33%, Чите - плюс 33%. Минимальное за год подорожание отмечено в Москве - плюс 2%, Махачкале - плюс 5%, Севастополе - плюс 7%.

В октябре ситуация изменилась. "Спрос на новостройки начал сокращаться, когда застройщикам стали запрещать "нулевую" ипотеку, по которой ежемесячный взнос был подъемным для покупателей. А поскольку стоимость квартир, приобретаемых по этим программам, была взвинчена на 15-25%, ценовой пузырь начал сдуваться", – рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко. Также он указал на то, что тревожные ожидания россиян снижают интерес к таким долгосрочным проектам, как ипотека.