Узбекистанскую сельхозтехнику переведут на экотопливо

15 ноя. 9:09

Вся сельхозтехника Узбекистана будет переведена на экологически чистое природное топливо – такой проект разрабатывает Корейский институт высоких технологий (KIAT).

Общая стоимость проекта "Создание платформы экологически чистой сельскохозяйственной техники для Узбекистана" составляет $13 млн, из которых $10 млн – это безвозмездная помощь Южной Кореи, а $3 млн – средства "Узавтосаноат", - передает Podrobno.uz.

Речь идет о сжиженном природном газе (СПГ-4) и современном поколении газобаллонного оборудования, которое безопасно для двигателя, имеет низкую стоимость и требует минимального вмешательства водителя в его работу.