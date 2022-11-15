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Российские туристы зимой отдают предпочтение поездкам по стране

Российские туристы зимой отдают предпочтение поездкам по стране

Самыми популярными направлениями для зимних путешествий россиян стали поездки по стране, - сообщают в пресс-службе Travelata.ru.

Отправиться изучать регионы страны планируют 29% клиентов сервиса, при этом средний чек на туры составляет 50 тыс рублей, а больше всего бронирований зафиксировано на курорт Красная Поляна.

"Цена на горнолыжный отдых сейчас упала, в то время как все остальные направления, наоборот, подорожали", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Также популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург и Калининградскую область.

"Второе место в списке досталось самому популярному и бюджетному зимнему пляжному варианту - Египту. Там хотят провести время 18% россиян. Совсем немного отстают от него Таиланд и ОАЭ".

Путешествия за рубеж обходятся значительно дороже – цены здесь стартуют от 142 до 236 тысяч рублей.

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