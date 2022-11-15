СМИ: жители Турции запасаются аккумуляторами

15 ноя. 8:28

В Турции из-за грядущего энергетического кризиса в Европе резко выросла продажа портативных аккумуляторов и зарядных устройств для мобильных телефонов, - пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"В связи с опасениями по поводу энергетического кризиса во многих странах Европы наблюдается взрывной рост спроса на портативные зарядные устройства. После пандемии особенность Турции как логистического центра в силу ее географической близости проявилась еще больше. Потому что жители европейских стран, которым объявили, что из-за российских санкций произойдут перебои с электричеством и природным газом, уже обратились к продуктам, которые обеспечат запас энергии", - пишет издание, передает РИА Новости.

Турецкие торговцы утверждают, что они получают десятки тысяч заказов, но товаров, поступающих из Китая, недостаточно.

"Наши торговцы здесь продают портативные зарядные устройства на внутреннем рынке, а также экспортируют их. В Турции есть крупные компании, и у нас нет серьезной проблемы с запасами. Из-за отключения электроэнергии в Украине они стали составлять почти 80% нашего экспорта в эту страну. Особенно предпочтительны более долговечные портативные зарядные устройства больших размеров", - рассказал президент Ассоциации социальной помощи и солидарности предпринимателей ISTOÇ (ISTOÇDER) Ахмет Акар.