Число новых заболевших коронавирусом в Казахстане снова растет

15 ноя. 7:57

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Днем ранее количество заболевших COVID-19 составляло 29 человек, теперь их число выросло в полтора раза, - передает Sputnik Казахстан.

Лечение от коронавируса продолжают получать 728 человек, причем в стационарах находится 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa, - отметили в Минздраве.