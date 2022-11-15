СМИ: госдеп тайно готовит почву для переговоров между Россией и Украиной

15 ноя. 7:44

Госдепартамент США сейчас готовит почву для возможных будущих переговоров между Россией и Украиной, однако в вашингтонской администрации существуют разногласия относительно необходимости подобных шагов, - пишет газета Politico со ссылкой на нескольких представителей американской администрации.

Мнение о том, что с наступлением зимних холодов откроется возможность для переговоров между Украиной и Россией, разделяют многие в Пентагоне, и представители американского военного ведомства высокого ранга полагают, что Киеву будет непросто вытеснить российские войска с тех территорий, которые он надеется занять. "Почему бы не начать сейчас обсуждать мирные переговоры?" - заявил один из чиновников, передает ТАСС.

"Госдепартамент тем временем подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", - сказал другой собеседник Politico, не приведя деталей. Вместе с тем еще один представитель администрации заявил, что никаких конкретных дипломатических шагов американская сторона пока не предпринимает.

"Нет никаких запланированных мест для переговоров, бумаг, стратегий переговоров", - сказал он, опровергнув информацию о конкретных усилиях по подготовке к диалогу.

В то же время Совет национальной безопасности Белого дома активнее остальных выступает против начала переговоров. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан публично заявлял о том, что не считает это правильной идеей. Все остальные в СНБ "занимают схожие позиции", - отмечает издание.