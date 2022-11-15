Анкара примет Международный турнир по тяжелой атлетике

15 ноя. 7:29

В столице Турции сегодня, 15 ноября, стартует Международный турнир по тяжелой атлетике в память о Наиме Сулейманоглу, - сообщили в Турецкой федерации по тяжелой атлетике.

Турнир будет организован в спортивном комплексе Пурсаклар и продлится три дня, в нем примут участие 72 спортсмена из 16 стран. Организаторами соревнований выступают Турецкая федерация по тяжелой атлетике вместе с муниципалитетом района Пурсаклар, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Помимо турецких тяжелоатлетов в нем выступят спортсмены из Франции, Косово, Узбекистана, Дании, Туркменистана, Бельгии, Албании, Азербайджана, ФРГ, Словении, Испании, Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Ирана и Саудовской Аравии.

Наима Сулейманоглу, многократного чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр, в Турции считают легендой тяжелой атлетики. Он установил 46 мировых рекордов, является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом Европы, семикратным чемпионом мира по тяжелой атлетике.

Спортсмен ушел из жизни в расцвете сил 18 ноября 2017 года в возрасте 50 лет.