В столичный регион идут морозы и снегопады

15 ноя. 7:12

Сегодня в столичном регионе установится облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру пойдет снег, а к ночи ожидается гололедица и до 4 градусов мороза, - сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег, по области местами умеренный. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 2 до нуля градусов, по области - от минус 4 до 1 градуса тепла. Ветер южный, 4-9 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 749 мм ртутного столба.