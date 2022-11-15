Новые газовые сети позволят полностью газифицировать Дагестан

15 ноя. 6:58

Начальник управления газоснабжения и нефтяного комплекса Минэнерго Дагестана Саид Нурмагомедов накануне провел совещание с представителями структурных подразделений компании "Газпром" по новой генеральной схеме газификации республики.

Разработанная схема направлена на создание условий для обеспечения внутренних потребностей республики в голубом топливе посредством не только прокладки новых газопроводов, но и поиска альтернативных и рациональных источников газоснабжения высокогорных районов.

"В соответствии со схемой планируется построить порядка 2 тыс. км газовых сетей, и газифицировать 390 населенных пунктов. В результате уровень газификации в Дагестане должен возрасти фактически до 100%. Задача стоит в том, чтобы у потребителя был газ: будет он сетевым или автономным", - рассказал начальник управления, передает "АиФ-Дагестан".

Генеральная схема газоснабжения и газификации Дагестана была разработана в 2007 году, однако из-за новых потребностей бизнеса и населения возникла необходимость в ее актуализации, что и проделали специалисты ПАО "Газпром". Актуализированная генсхема направлена на утверждение в правительство Дагестана.

Напомним, Дагестан сейчас газифицирован на 75,8%. Более высокий показатель в городах – 88%, в сельской местности – 68%.