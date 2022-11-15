Каспийская флотилия отмечает 300-летие

15 ноя. 6:43

Сегодня, 15 ноября, Краснознаменная Каспийская флотилия (ККФ) отмечает 300-летний юбилей. Основные мероприятия, среди которых концерты, ритуал приема в юнги Юнармии и закладка камня на месте строительства памятника морякам-каспийцам, в течение нескольких дней пройдут в Астрахани, Махачкале и Каспийске, - сообщил представитель флотилии.

"Памятные мероприятия начнутся в Астрахани, где сегодня пройдет концерт Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Оркестр также выступит с концертом 16 ноября в Русском драматическом театре в Махачкале и 17 ноября в концертно-развлекательном зале "Москва" в Каспийске", - цитирует собеседника ТАСС.

В субботу, 19 ноября, в честь юбилея пройдет торжественный ритуал приема в юнги Юнармии учащихся кадетской морской школы-интерната города Каспийска. В этот же день по улице Приморской для кадетов школы-интерната с концертом выступит ансамбль "Черные береты".

Основные мероприятия ожидаются 20 ноября. С 9 утра в Каспийске состоится торжественное построение личного состава флотилии. Ансамбль "Черные береты" выступит в концертно-развлекательном комплексе "Москва" для военнослужащих флотилии, членов семей, гражданского персонала и приглашенных гостей. В этот же день будет заложен камень на месте строительства памятника морякам-каспийцам, погибшим в ходе войн и вооруженных конфликтов.