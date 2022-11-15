От гриппа вакцинировались более трети россиян

15 ноя. 6:26

В России продолжается активная вакцинация от гриппа - с начала прививочной кампании уже вакцинировались более 54,7 млн россиян, - сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привито более 54,7 млн человек, что составляет 37,3% от численности населения страны", - говорится в сообщении, передает агентство городских новостей "Москва".

За неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года было отмечено увеличение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими). Имеют место спорадические находки вируса гриппа A (H1N1), B, - добавили в Роспотребнадзоре.