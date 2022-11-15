РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Бали стартовала первая сессия саммита G20

На Бали стартовала первая сессия саммита G20

Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, сегодня открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.

Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.

Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.

Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине, - передает РИА Новости.

Сессии саммита проходят в закрытом режиме. Первая из них имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.

Вторая сессия также пройдет сегодня, она будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, пройдет завтра.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version