На Бали стартовала первая сессия саммита G20

15 ноя. 6:14

Первая сессия двухдневного саммита лидеров стран "Большой двадцатки", посвященная вопросам продовольственной и энергетической безопасности, сегодня открылась в курортном районе Нуса-Дуа на острове Бали в Индонезии.

Перед началом сессии президент Индонезии и глава индонезийского председательства "двадцатки" 2022 года Джоко Видодо лично встречал глав делегаций стран-участниц, прибывших на сессию.

Перед сессией состоялась пресс-конференция председателя Евросовета Шарля Мишеля, повторившего обвинения в адрес России как страны, якобы спровоцировавшей продовольственный кризис в мире, начав специальную военную операцию на Украине.

Он заявил, что лучший способ разрешить продовольственный кризис - это прекращение конфликта на Украине, - передает РИА Новости.

Сессии саммита проходят в закрытом режиме. Первая из них имеет особое значение для России, одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров как продовольствия, так и энергоносителей.

Вторая сессия также пройдет сегодня, она будет касаться мировой архитектуры здравоохранения, в то время как третья сессия, посвященная цифровой трансформации, пройдет завтра.