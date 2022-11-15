СМИ: в Иране освободили почти 40 задержанных участников протестных акций

15 ноя. 5:45

В провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юге Ирана, освободили 38 человек, которые принимали участие в протестных акциях.

Такое решение приняли власти провинции, передает агентство Tasnim.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.