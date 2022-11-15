Франция и Великобритания сократят поток мигрантов через Ла-Манш

В соответствии с новым соглашением, подписанным вчера Великобританией и Францией, британская сторона согласилась выплатить Франции еще 72,2 млн евро ($74,5 млн) в 2022-2023 году в рамках борьбы с незаконной миграцией через пролив Ла-Манш.

По данным AFP, с начала этого года около 40 тысяч мигрантов, большинство из которых албанцы, иранцы и афганцы, прибыли в Великобританию из Франции, переплыв Ла-Манш. В прошлом году их число составило 28561 человек - тысячекратный рост с 2018 года, когда мигранты и лица, ищущие убежища, только начали массово пересекать один из самых загруженных судоходных каналов мира на надувных лодках.

"Быстро проблему не решить, но с заключением этой новой договоренности мы можем значительно увеличить количество французских жандармов, патрулирующих пляжи на севере Франции", - заявила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман после подписания соглашения с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном.

Новое соглашение подразумевает усиление патрулирования северных пляжей Франции на 40%, к охране будут привлечены еще 350 офицеров французской пограничной службы, сообщили в министерстве внутренних дел Франции. Кроме того, впервые по обе стороны Ла-Манша будут развернуты группы наблюдателей для "укрепления взаимопонимания". "В результате этой договоренности британские офицеры-специалисты впервые будут работать вместе со своими французскими коллегами", - указали в британском министерстве внутренних дел.

За последнее десятилетие сменявшие друг друга британские правительства платили Франции сотни миллионов евро для повышения безопасности границ в водах пролива Ла-Манш, особенно в окрестностях порта Кале. На выделенные британской стороной средства Франция закупила тепловизионные бинокли, внедорожные велосипеды, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты и транспортные средства, используемые во время патрулирования пляжей. Но в Британии сохраняются подозрения, раздуваемые правыми СМИ и депутатами правящей консервативной партии, что усилия французского правительства недостаточны.

Соглашение отражает потепление отношений между Францией и Великобританией с тех пор, как премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Один из самых ожесточенных публичных скандалов между Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном произошел в ноябре прошлого года, когда при попытке переплыть Ла-Манш утонуло 27 мигрантов. Сунак и Макрон провели первую встречу на прошлой неделе на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН в Египте, на этой неделе они встретятся снова, уже на саммите G20 в Индонезии.

Вопрос того, как справляться с потоком просителей убежища и мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, на протяжении последнего десятилетия приводил к обострению дипломатических отношений по всей Европе. На прошлой неделе отношения между Францией и Италией накалились после того, как новое правительство Италии во главе с ультраправой партией отказалось впускать в свои порты спасательное судно с мигрантами. В этот понедельник Макрон и его итальянский коллега Серджо Маттарелла в телефонном разговоре подчеркнули важность "всестороннего сотрудничества" после того, как на днях высадить мигрантов судну разрешила Франция.

На побережье Ла-Манша остаются сомнения относительно того, сможет ли постепенное наращивание числа французских офицеров, патрулирующих пляжи, обратить вспять растущую волну нелегальной миграции. Наблюдатели говорят, что количество лодок с мигрантами лишь увеличивается, тактика контрабандистов становится изощреннее, а отъезды регистрируются вдоль расширяющегося участка береговой линии. По данным Великобритании, в прошедшую субботу на 22 лодках через пролив переправились 972 человека. Французская береговая охрана настаивает на том, что они не могут перехватывать лодки, когда те находятся в воде, потому что это может привести к их опрокидыванию.

Всплеск числа нелегалов, прибывающих в Великобританию, привел к застою в приеме заявлений о предоставлении убежища и увеличению расходов на проживание, которые, по оценкам правительства Великобритании, составляют 6,8 млн фунтов стерлингов ($7,8 млн) в день. Правящая консервативная партия боролась с этой проблемой на протяжении многих лет и под руководством Бориса Джонсона договорилась с правительством Руанды о том, что будет отправлять туда всех незаконно оказавшихся в стране мигрантов.

"Я видел, как за эти годы многие британские министры впервые столкнулись с этой проблемой и решили, что каким-то образом смогут решить ее, - говорит бывший посол Великобритании во Франции Питер Рикеттс. - Но все они в конечном счете возвращаются к осознанию того, что единственный способ взять ситуацию под контроль - это сотрудничать с французами. К их чести, правительство Сунака быстро пришло к такому выводу, и сегодняшнее соглашение не может не радовать".