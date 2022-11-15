Гостей ЧМ в Катаре повезут бангладешские водители

Водители из Бангладеш прошли в Дохе специальную языковую и культурную подготовку в преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года. Arab News пишет, что во время турнира, который будет проходить с 20 ноября по 20 декабря, около 1,5 миллиона человек со всего мира посетят Катар, что временно увеличит население страны на 50%.

Среди работников сферы услуг, водители одними из первых будут приветствовать футбольных болельщиков в стране. Около 8 тысяч работников такси и служб заказа такси родом из Бангладеш.

Поэтому посольство Бангладеш в Дохе провело трехнедельный курс обучения для бангладешских водителей в целях совершенствования их навыков в области этикета и английского языка.

"Если наши водители смогут качественно обслуживать туристов, это также формирует положительный образ Бангладеш", - сказал д-р Мухаммад Мустафизур Рахман, временный поверенный в делах посольства.

Бангладешские преподаватели из катарских университетов провели обучение для 420 человек, работающих в 15 транспортных компаниях. Для тех, кто не смог присутствовать лично, обучение также доступно в онлайн-формате.

"У нас есть некоторые ограничения в общении с пассажирами", - сказал Абдул Моталеб, один из водителей, которые приняли участие в обучении. Он работает в Катаре почти десять лет.

"Мы получили несколько языковых советов по приветствию пассажиров и обмену базовой информацией о стране", - продолжил он. "Я не могу выразить, насколько это было полезно".

Его коллеге-водителю Сайдулу Исламу курс помог преодолеть робость при общении с иностранцами.

"Раньше я боялся разговаривать с пассажирами на английском, - сказал он. - После тренировки стало легче".

Программа также послужила пилотным проектом для будущих программ обучения рабочих-мигрантов в государстве Персидского залива, где проживает 400 тысяч бангладешцев, многие из которых также заняты в строительстве, здравоохранении и гостиничном бизнесе.

"Мы получили положительные отзывы от участников, - сказал Рахман. - Посольство предложит такую программу повышения квалификации для тех, кто работает в других секторах".