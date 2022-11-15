Российско-узбекское образовательное сотрудничество: размышления у парадного подъезда

15 ноя. 2:00

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Москва и Ташкент активно развивают взаимодействие в сфере образования. В Узбекистане открываются филиалы российских вузов, подписываются межвузовские соглашения, приезжают преподавателей русского языка. Вроде бы крайне благоприятная картина. Но что дальше? Темпы открытия филиальных структур вышли на максимально возможный уровень, а формальный прирост числа преподавателей русского языка не гарантирует решение вопросов, связанных с качеством его преподавания.

Почти каждый выступавший на недавнем российско-узбекском образовательном форуме в Самарканде говорил то необходимости искать более активные формы взаимодействия и постепенно отходить от экстенсивной модели сотрудничества. Определять интенсивность движения вперед не по формальным статистическим показателям, а по реальному наполнению образовательного процесса – в этом заинтересована как российская сторона, так и узбекские партнеры. Тогда образовательное взаимодействие России и Узбекистана по праву можно будет назвать модельным, в том числе, для партнеров по СНГ – Азербайджана, Казахстана, Киргизии. Перенимайте опыт, это полезно.

Другой вопрос, а как обеспечить этот качественный скачок? Да, и каковы критерии оценки его эффективности?

Только один пример. За пять последних лет на уровне межвузовского сотрудничества между странами подписано около 500 различных соглашений: дорожные карты, меморандумы, договоры и прочие документы. По предварительным оценкам, к категории работающих на практике из них можно отнести не более 35-40 процентов. Кажется, что статистика не такая и печальная, в самом деле – пусть даже 180-200 соглашений окажутся действенными.

С какой другой страной в нынешние времена можно найти такую плотность образовательных контактов? Тут Узбекистан однозначно оказывается среди лидеров.

Но ведь нужно учитывать, что в этот "рабочий процент" входят документы, подписанные российскими титанами от вузовского образования – МГУ, МГИМО, РХТУ, МЭИ, МИФИ, РГПУ. Это серьезные договоренности по программам двойных дипломов, курсам повышения квалификации для преподавательского состава узбекских вузов, программы студенческого обмена, требующие при реализации немалых дополнительных вложений.

В 2018 году 12 ведущих российских вузов начали реализацию программ двойных дипломов по направлениям "Прикладная математика", "Психология", "Педагогика", "Медицина", "Ветеринария", "Фармацевтика", "Инженерия", "Строительство", "Юриспруденция", "Экономика" совместно с университетами Узбекистана.

Но у лидеров российской высшей школы на это есть и средства, и кадры.

А что же небольшие вузы из регионов России, некоторые из которых даже не входят в пул Российского союза ректоров? Их партнерами, как правило, выступают областные узбекские вузы.

В этой ситуации средств на командировки и курсы повышения квалификации, как правило, не хватает. Но часто важен сам факт наличия соглашения с зарубежным образовательным учреждением (для отчета в министерство), а не то, как и кто будет реализовывать задуманное. Так и лежат бумаги в папке международного отдела или в кабинете министерского чиновника, дожидаясь лучших времен.

Поэтому предложение руководства РСР о проведение аудита договорной базы участников совместных российско-узбекских проектов выглядит более чем актуальным. В данной ситуации с полным основанием можно сказать – лучше меньше, да лучше.

Второй актуальный шаг. Передача Узбекистану положительного опыта открытия передовых инженерных школ.

Эта тема исключительно актуальна для Ташкента, учитывая далеко идущие планы осуществления технологического рывка.

В то же время узбекистанская сторона признает, что недостаточен уровень участия специалистов-практиков в учебном процессе. Не хватает инженеров-конструкторов с современным мышлением.

Российское руководство на самом высоком уровне подтвердило готовность подобным опытом поделиться.

По словам Владимира Путина: "Наши крупные компании все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. Главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать, и это, прежде всего, интеллектуальная база. В этом заключалась идея таких продвинутых инженерных школ - чтобы все вместе в одном месте объединить и добиться необходимого нам, стране успеха".

В ходе Образовательного форума сразу несколько российских вузов, участников большого проекта инженерных школ выразили готовность оказать максимальную помощь узбекским партнерам в вопросах методики реализации проекта.

Одним из потенциальных партнеров российских вузов станет Высшая научная школа, которая будет готовить научные и научно-педагогические кадры на основе передовых инженерных знаний.

Наконец, вузовская наука. И на этом направлении сделано уже немало. Причем "застрельщиком" выступает МГУ, который еще в 2018 году открыл на базе Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека научно-образовательный центр "Ломоносова-Улугбека", в рамках которого реализуются крупные совместные проекты.

Теперь появилась идея привлечь Узбекистан к научно-образовательному консорциуму "Вернадский". Основная цель проекта – повышение роли университетов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов. Тема для Узбекистана поистине "золотая". Особенно, если учесть, что каждый консорциум объединяет ведущий университет, несколько региональных вузов, научно-исследовательских институтов и региональный бизнес. Именно соединение бизнеса, науки, образования и производства представляется руководству Узбекистана наиболее актуальной и перспективной.

Дорогу осилит идущий. Главное не останавливаться на пути расширения российско-узбекских образовательных связей, посчитав достигнутый уровень за максимально возможную точку наших общих успехов. Есть много идей, проектов, которые ждут своей реализации, есть общее стремление к дружбе, сотрудничеству. А это не так мало в наши сложные времена.