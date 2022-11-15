Белый дом подтвердил российско-американские переговоры в Анкаре

15 ноя. 0:03

Представитель Совета нацбезопасности при Белом доме подтвердил сообщения о прошедших в Турции переговорах российской и американской делегаций.

"Мы предельно прозрачно заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией в том, что касается обсуждения вопросов управления рисками, особенно ядерными и в сфере стратегической стабильности", - пояснил он изданию Newsweek.

Напомним, ранее сегодня информацию о переговорах в Анкаре подтвердила российская сторона, указав, что контакты проводятся по инициативе Вашингтона.