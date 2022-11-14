Ранившего полицейских мужчину ликвидировали во время штурма в Анапе

14 ноя. 23:48

В Анапе полицейские во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего нескольких правоохранителей и забаррикадировавшегося в доме, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кубани.

"Полицейские в ходе штурма ликвидировали правонарушителя в Анапе", - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, сегодня 56-летний местный житель набросился с ножом на участковых, сопровождавших представителей энергосбытовой компании, которые хотели отключить у него электричество за неуплату. Один участковый был ранен в бедро, другой - в ладонь, угрозы их жизни нет.

Потом злоумышленник забаррикадировался в доме. Позже он сделал выстрел в сторону одного из следователей, ранил еще одного полицейского, который был госпитализирован.