Red Wings будет летать из Махачкалы в Ереван

15 ноя. 1:21

Авиаперевозчик Red Wings в декабре запустит прямые рейсы из десяти российских городов в Ереван, в том числе из Махачкалы, сообщает пресс-служба компании.

"Направление "Махачкала-Ереван" уникально и доступно только пассажирам Red Wings. Рейсы будут выполняться с 6 декабря по вторникам на современных комфортабельных лайнерах "SSJ100" вместимостью 100 кресел", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что Армения станет четвертой страной, в которую Red Wings выполняет прямые рейсы из Дагестана. Компания уже летает в ОАЭ, Турцию и Узбекистан.