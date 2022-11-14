В Ингушетии будут установлены скамейки из переработанного пластика

14 ноя. 23:58

В зонах отдыха на территории Ингушетии установят скамейки из переработанного пластика, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

«Я думаю, у нас много скамеек будет в будущем экологических из переработанных материалов, я думаю, мы сотни их поставим вдоль реки, чтобы люди приходили и любовались нашей природой и рекой. Даже если вдруг поднимется вода в период паводков, с такой скамейкой ничего не случится, поскольку она сделана из переработанного пластика», - сказал он.

Кроме того, Калиматов отметил, что вопрос сохранения природы требует комплексного подхода, в связи с чем призвал жителей региона устанавливать локальные очистные сооружения, которые в нынешнем году начали производить на территории республики. По его словам, это поможет минимизировать загрязнение водных объектов.