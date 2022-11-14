Власти КЧР благоустроят популярные туристические маршруты

14 ноя. 23:29

Власти Карачаево-Черкесии проведут работу по обустройству сети популярных туристических маршрутов, - сообщает Минтуризма и курортов региона.

Турмаршруты обустроят для создания более комфортных условий для жителей и гостей республики – так, уже в этом году будет благоустроен автомобильный маршрут от Софийской поляны до Софийских озер. Вдоль него планируется установить информационные щиты, освещение и специальные указатели, - передает "Интерфакс".

В дальнейшем на пешеходных маршрутах установят лавочки, урны для мусора и обустроят освещение, - отметили в Минтуризма КЧР.