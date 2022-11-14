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Медики Дагестана до конца года получат сотни единиц медоборудования

Медики Дагестана до конца года получат сотни единиц медоборудования

Уже до конца текущего 2022 года медицинские учреждения Дагестана получат сотни единиц нового оборудования, - сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"В 2022 году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" для медицинских организаций республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь было запланировано к приобретению 379 единиц оборудования на сумму 197,4 млн рублей", - рассказала Беляева, отметив: уже заключен 31 контракт, передает "Интерфакс".

Уже поставлено 374 единицы медицинского оборудования по 30 контрактам на сумму 193,6 млн рублей, - отметила министр, добавив: на 2023 год запланировано приобретение 432 единиц медоборудования.

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