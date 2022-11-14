Медики Дагестана до конца года получат сотни единиц медоборудования

14 ноя. 23:14

Уже до конца текущего 2022 года медицинские учреждения Дагестана получат сотни единиц нового оборудования, - сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева.

"В 2022 году в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" для медицинских организаций республики, оказывающих первичную медико-санитарную помощь было запланировано к приобретению 379 единиц оборудования на сумму 197,4 млн рублей", - рассказала Беляева, отметив: уже заключен 31 контракт, передает "Интерфакс".

Уже поставлено 374 единицы медицинского оборудования по 30 контрактам на сумму 193,6 млн рублей, - отметила министр, добавив: на 2023 год запланировано приобретение 432 единиц медоборудования.