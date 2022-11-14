Музей ковра в Баку в пятый раз получил сертификат TripAdvisor

Азербайджанский национальный музей ковра в Баку в пятый раз получил сертификат одного из самых известных туристических сайтов в мире - TripAdvisor, об этом рассказали в музее.
В текущем году Музей ковра был удостоен сертификата в категории TripAdvisor Travellers’ Choiсe.
Напомним, сайт TripAdvisor выбирает объекты, достойные сертификата, на основании положительных отзывов туристов. местам, которые больше всего нравятся туристам.
Азербайджанский национальный музей ковра в 2017, 2018 и 2019 годах получил "Сертификат качества TripAdvisor", в 2020 году - так же, как и в текущем, сертификат TripAdvisor Travellers’ Choice.