Выставка портретов Достоевского открылась в Казахстане

15 ноя. 3:27

В литературно-мемориальном музее имени Достоевского в Семее открылась выставка "Портреты Ф.М.Достоевского из фондов музея", приуроченная ко дню рождения писателя, сообщает пресс-служба Русского дома в Астане.

Работы известных российских и казахстанских иллюстраторов дополнили ярчайшие рисунки талантливых ребят из Международной художественной школы - клуба ЮНЕСКО, созданные в год 200-летнего юбилея писателя в рамках проекта представительства Россотрудничества в Казахстане #Достоевский200.

"Широкое празднование 200-летия Достоевского, свидетелями которого мы стали в прошлом году, эхом множества ярких проектов продолжает отзываться в Казахстане. Подчас именно зрительская и читательская аудитория формулирует запрос на все новые и новые события. Мы видим, что казахстанцы любят и хорошо знают русскую литературу, и надеемся, что новые выставки в Семее придутся им по душе", - заявила глава культурных и просветительских проектов Русского дома в Астане Ольга Скальчук.

Стоит добавить, что выставка продлится до 11 декабря.