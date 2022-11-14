Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

14 ноя. 22:26

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор, такое сообщение распространило внешнеполитическое ведомство АР.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы азербайджано-иранской повестки и ситуацию в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств указали на необходимость решения в рамках взаимного диалога и взаимопонимания возникшей в последнее время ситуации в двусторонних отношениях, выразили озабоченность по поводу общественной риторики и иных существующих проблем.

В том числе была отмечена польза, которую могло бы принести установление контактов между пресс-секретарями МИД двух стран.

"В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов", - указали в азербайджанском министерстве.