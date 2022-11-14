VK проведет конференцию по кибербезопасности 

14 ноя. 21:59

Образовательные онлайн-платформы "VK Образование", "Учи.ру", "Сферум" и Департамент образования и науки города Москвы 15 ноября проведут бесплатную онлайн-конференцию, спикеры которой расскажут, как общаться со школьниками на тему кибербезопасности.

"В рамках проекта "Другие уроки" "VK Образование", "Учи.ру", "Сферум" и Департамент образования и науки города Москвы проведут бесплатную конференцию по кибербезопасности для учителей, учеников и их родителей. Первое образовательное мероприятие для учителей, школьников и их родителей пройдет 15 ноября в онлайн-формате", - сообщили в пресс-службе VK.

На конференции учителя узнают, как "уберечь школьников от опасностей в сети", как рассказывать своим ученикам о киберугрозах и правилах безопасности в интернете, а также получат методические рекомендации и именной сертификат.