Дания окончательно разрешила оператору "Северного потока" обследовать место разрыва газопровода

14 ноя. 21:53

Оператор газопровода "Северный поток" получил от Дании все разрешения, необходимые для обследования места разрыва трубы в датской исключительной экономической зоне. Об этом сообщается на сайте Nord Stream AG.

Общее разрешение было получено от Датского агентства геоданных (Danish Geodata Agency) еще 1 ноября.

Однако до последнего времени попасть к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования было нельзя из-за запретной зоны, определенной Датским морским управлением (Danish Maritime Authority).

11 ноября ее радиус для морской навигации был сокращен с 5 морских миль до 500 м вокруг повреждений газопровода. В тот же день Датское морское управление разрешило Nord Stream AG при определенных условиях, в том числе погодных, подойти к зоне повреждений на расстояние, которого хватит для части работ.

"Непосредственно после получения разрешения на вход в запретную зону зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода. Длительность обследования будет зависеть от ограничений доступа в зону повреждений, связанных с погодными условиями", - пояснили в компании-операторе.