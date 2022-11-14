В Краснодаре проведут фестиваль, на котором животные найдут свой дом

14 ноя. 22:45

Благотворительный фестиваль WOOF пройдет в Краснодаре 19 и 20 ноября, он призван найти дом животным из приюта.

Мероприятие будет проводиться впервые, площадкой для него станет арт-центр "Бронзовая лошадь", организатором выступает благотворительный фонд помощи бездомным животным "Ника".

Первый день фестиваля будет посвящен поискам хозяев для кошек, второй- для собак. Также организаторы мероприятия хотят рассказать жителям города о том, как можно помочь бездомным животным.

"Даже если вы не можете взять питомца домой – приходите, чтобы почувствовать особенную душевную атмосферу фестиваля WOOF и прикоснуться к добрым делам – прямо на мероприятии будет открыт пункт сбора подарков приютским хвостам: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты", - отметили в фонде "Ника".

Всего в рамках фестиваля планируется пристроить свыше 100 животных, все они привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов.