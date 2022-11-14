Нацстат Грузии озвучил новые данные о международных визитерах

14 ноя. 22:14

В третьем квартале текущего 2022 года Грузию посетили 1,9 млн международных визитеров, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, - говорится в новых данных Нацстата страны, опубликованных сегодня.

В основном в Грузию приезжают из России, Армении и Турции, большинство из них – 60,3% - приезжают в качестве туристов, хотя и велика доля тех, кто приезжает навестить родственников и друзей – 16,4%. Лидирует по числу визитеров Россия – 533,2 тыс человек. На втором месте Армения – отсюда приехали 326 тыс гостей. На третьем месте с 281,3 тыс человек Турция, - передает Sputnik Грузия.

Доля туризма в экономике Грузии до пандемии коронавируса составляла более 10%, поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране. Доходы Грузии от международных путешественников за девять месяцев 2022 года составили $2,5 млрд, что в три раза превышает аналогичные данные 2021 года, - отметили в Нацстате страны.