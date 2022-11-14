Крупнейший каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября

14 ноя. 21:43

В Москве 25 ноября начнет работу самый большой каток города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Открытие катка на ВДНХ - одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 млн человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

На катке на ВДНХ одномоментно могут находиться 4,5 тыс человек. Площадь ледового покрытия превышает 20 тыс кв м. Каток с прилегающей инфраструктурой занимает 53 тыс кв м.

Для гостей будет работать прокат коньков, проводиться обучающие занятия, экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.