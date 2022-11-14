Новый ГОК в Тырныаузе начнут строить в следующем году

14 ноя. 21:31

В наступающем 2023 году Минпромторг РФ начнет закупку части оборудования в рамках проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения в Кабардино-Балкарии (КБР), - сообщает пресс-служба министерства.

"Планируется, что строительно-монтажные работы по проекту начнутся в 2023 году", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с главой КБР Казбеком Кокковым, передает "Интерфакс".

Работы в рамках проекта идут по графику, сейчас прорабатывается внесение изменений в Налоговый Кодекс РФ по обнулению налога на добычу полезных ископаемых для предприятий по разработке и добыче вольфрама и молибдена.

Объем капитальных вложений в проект по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд месторождения составит около 55 млрд рублей. Ранее инвестиции в проект оценивались в 25 млрд рублей.

Добыча и переработка руды будет осуществляться на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в г.Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, а переработка концентратов ГОК - на гидрометаллургическом заводе в ставропольском Невинномысске.

Ожидается, что проект в полном объеме обеспечит потребности российского рынка в вольфрамосодержащем сырье, ввод первых производственных мощностей запланирован на конец 2023 - начало 2024 года.